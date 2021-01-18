В Луге бездомный избил продавщицу за отказа бесплатно отпустить ему спиртное

В полицию Лужского района вечером 17 января поступило сообщение о том, что в магазине на Нарвской улице пьяный посетитель устроил драку с продавщицей и покупателями.

Полицейские на месте задержали 28-летнего бездомного и доставили в отдел полиции. В этот же день к правоохранителям обратилась продавец этого магазина. Она рассказала, что пьяный покупатель потребовал от нее бесплатно отдать алкогольные напитки. Получив отказ, он набросился на женщину и несколько раз ударил ее руками по голове.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее бездомный с ножом напал в парадной Петербурга на 96-летнюю женщину. К счастью, вовремя подоспели полицейские-соседи. Они сразу обезоружили мужчину и вызвали полицию.