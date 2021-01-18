Правительство России направило на ремонт дорог в Ленобласти 500 млн рублей

На эти деньги отремонтируют наиболее загруженные региональные магистрали, соединяющие область и Петербург: Гостилицкое шоссе и дорога Красное Село — Гатчина — Павловск.

Деньги в дорожный фонд Ленобласти поступят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП.

В 2021 году в рамках нацпроекта в Ленобласти планируется обновить более ста километров региональных дорог:Гостилицкое шоссе, трасса Красное Село — Гатчина — Павловск и Елизаветинка — Медный Завод, Волосово — Гомонтово — Копорье, Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь и ряд других.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор» завершается разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти (ПКРТИ). ПКРТИ определит приоритеты развития дорог и общественного транспорта в 47 регионе на ближайшие 15 лет. Отметим, что в формировании ПКРТИ участвовали жители Ленобласти, именно от них поступило 553 обращений, большая часть из которых пришла из Мурино, Кудрово и Бугров. В сентябре специалисты открыли для всех желающих ознакомительный доступ к цифровой карте транспортной системы и принимали заявки.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».