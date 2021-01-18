Дорожники Ленобласти готовят жидкую соль и тяжелую технику

Неделя аномальных морозов сменяется обильными снежными осадками в Ленобласти. 400 единиц спецтехники дежурит на региональных дорогах

По данным дорожного комитета Ленобласти, температура воздуха в регионе будет колебаться от 4 до 14 градусов, а высота свежевыпавшего снега составит до трех сантиметров.

Обслуживающие организации — районные ДРСУ, кроме обработки дорог солевым раствором, задействуют роторные снегоочистители.

Телефон круглосуточной горячей линии для областных автомобилистов – 8 812 251-42-84. Также можно обратиться в Instagram дорожников.