Финское генконсульство в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на пребывание в стране

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на пребывание в стране с 1 февраля текущего года, их оформление переносится в визовый центр Финляндии, сообщается на сайте генконсульства.

Подача заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии с 1 февраля 2021 года переносится из генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в визовый центр Финляндии. С этого числа заявители, проживающие на территории консульского округа генерального консульства Финляндии и Санкт-Петербурге, а также граждане третьих стран будут направляться в визовый центр.

Как добавляют в генконсульстве, «заявления на получение визы по-прежнему принимаются лишь у некоторых категорий граждан».

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