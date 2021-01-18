Финское генконсульство в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на пребывание в стране

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге перестанет принимать заявления на пребывание в стране с 1 февраля текущего года, их оформление переносится в визовый центр Финляндии, сообщается на сайте генконсульства.
Подача заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии с 1 февраля 2021 года переносится из генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в визовый центр Финляндии. С этого числа заявители, проживающие на территории консульского округа генерального консульства Финляндии и Санкт-Петербурге, а также граждане третьих стран будут направляться в визовый центр.
Как добавляют в генконсульстве, «заявления на получение визы по-прежнему принимаются лишь у некоторых категорий граждан».
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«Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии, то есть границы с Россией, и на въезд из других третьих стран сохраняются как минимум до 9 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.