Спасший тонущего ребенка в Тосно мужчина выписан из больницы

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Тосно мужчина спас провалившегося под лед ребенка, после чего сам попал в реанимацию. Однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Андрей Егоров вспоминает, что события 8 января развивались стремительно.

“Мы были наверху. Внизу горки – ручей, и я сразу сказал сыну: туда не выезжать. И вдруг жена крикнула, что в воду ребенок провалился. Я быстро спустился, лег на лед и стал подползать к этому ребенку”, — рассказывает Андрей Егоров.

Вытаскивая девочку он случайно проломил локтями лед и сам ушел в воду. Ребенка ему удалось вытолкнуть на берег, а спасателю помог другой мужчина. По дороге домой Андрею стало плохо и он начал терять сознание. Его доставили в Гатчинскую больницу и в тот же день перевели в реанимацию.

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Спустя два дня Андрея Егорова перевели в палату кардиологического отделения, а 13 января — в Ленинградскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится дома.

Несмотря на возникшие из-за этого случая проблемы со здоровьем, мужчина ни на секунду не сомневается в правильности своего поступка.