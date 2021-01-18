Спасший тонущего ребенка в Тосно мужчина выписан из больницы

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Тосно мужчина спас провалившегося под лед ребенка, после чего сам попал в реанимацию. Однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Андрей Егоров вспоминает, что события 8 января развивались стремительно.
Вытаскивая девочку он случайно проломил локтями лед и сам ушел в воду. Ребенка ему удалось вытолкнуть на берег, а спасателю помог другой мужчина. По дороге домой Андрею стало плохо и он начал терять сознание. Его доставили в Гатчинскую больницу и в тот же день перевели в реанимацию.
Спустя два дня Андрея Егорова перевели в палату кардиологического отделения, а 13 января — в Ленинградскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится дома.
Несмотря на возникшие из-за этого случая проблемы со здоровьем, мужчина ни на секунду не сомневается в правильности своего поступка.