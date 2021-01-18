В Мурино пассажиры угнали такси, но через 50 метров врезались в столб

Неудачная попытка угона автомобиля была совершенна ранним утром 18 января в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти.

У дома №5 на проспекте Авиаторов Балтики двое неизвестных сели в такси. Далее между водителем и пассажирами произошел конфликт, в ходе которого все вышли из автомобиля. Уже на улице один из пассажиров распылил в лицо водителя из аэрозольного баллончика, а затем нападавшие сели в такси и попытались скрыться. Но спустя 50 метров врезались в опору линии электропередач.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников — двух безработных мужчин 32 и 26 лет. Возбуждено уголовное дело.