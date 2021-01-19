В Выборгском районе прошли слушания касательно строительства нового участка улицы в городе Приморске

Публичные слушания прошли в Доме культуры посёлка Ермилово Выборгского района Ленинградской области.

Новый участок автодороги будет построен в районе ж/д станции Приморск на улице Железнодорожная.

Отмечается, что автомобильная дорога соединит две существующие автомобильные дороги местного значения. Таким образом, будет обеспечен выезд с улицы Железнодорожная на региональную автомобильную дорогу «Зеленогорск — Приморск — Выборг».

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Проектом предусмотрена двухполосная автодорога, протяжённостью — 706 метров.