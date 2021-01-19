В Ленобласти выявили 226 новых зараженных коронавирусом 19 января

В Ленинградской области за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 226 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Ленобласти за все время пандемии заболели 28 035 человек. В тоже время за указанное время выздоровели 24 556 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+6), Ефимовский (+2), Бор (+1).

Волосовский район: Сумино (+1), Терпилицы (+1), Большой Сабск (+2), Большая Вруда (+1), Волна (+1), Холоповицы (+1).

Волховский район: Волхов (+8), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+9), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Воейково (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+5), Токсово (+1), Романовка (+1), им. Свердлова (+4), Дубровка (+2), Корнево (+2), Удачное (+1), Невский Парклесхоз (+1).

Выборгский район: Выборг (+11), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+2), Селезнево (+1), Каменногорск (+2), Каменка (+1), Зелёный Холм (+1), Житково (+1), Бородинское (+1), Новинка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+14), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+3), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Мины (+1), Коммолово (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Ополье (+1), Мануйлово (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+15).

Кировский район: Кировск (+3), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), массив Восход (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).

Ломоносовский район: Келози (+1).

Лужский район: Луга (+10), Осьмино (+1), Володарское (+1), Каменка (+2), Жельцы (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+1), Коммунары (+2), Понтонное (+1), Ромашки (+1), Новая Деревня (+1), Марьино (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6), Попкова Гора (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+12), Бор (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Федоровское (+2), Сельцо (+1), Любань (+1).