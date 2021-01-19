Общая смертность в Санкт-Петербурге в 2020 г выросла на 22,9% по сравнению с 2019 году – власти

Прирост общей смертности в Санкт-Петербурге в 2020 году составил 22,9% по сравнению с 2019 годом, коронавирусная инфекция стала третьей в перечне основных причин смертей в городе, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В Санкт-Петербурге этот показатель (прирост общей смертности) составляет порядка 22,9 процента. Цифра пока оперативная, она может быть уточнена. Но вряд ли она изменится кардинально… По уровню прироста показателя общей смертности Санкт-Петербург не находится в первой десятке среди субъектов с наибольшим приростом, но мы понимаем, что потери, которые выражаются в 22,9% прироста, довольно существенны», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Действительно прирост смертности достаточно высок. Но все-таки город не находится среди той группы субъектов, где он был наибольшим. В Санкт-Петербурге в основном прирост общей смертности объясняется именно пандемией коронавирусной инфекции.

При этом он отметил, что коронавирус не стал основной причиной смертности в городе.

В течение прошлого года первые две причины летальных исходов у жителей Санкт-Петербурга остались неизменными. На первом месте количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, они составляют более 50%. Следом идут смерти от онкологических заболеваний. И далее коронавирусная инфекция, она обусловила 15,2% в структуре общей смертности.

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