Общая смертность в Санкт-Петербурге в 2020 г выросла на 22,9% по сравнению с 2019 году – власти

Прирост общей смертности в Санкт-Петербурге в 2020 году составил 22,9% по сравнению с 2019 годом, коронавирусная инфекция стала третьей в перечне основных причин смертей в городе, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Действительно прирост смертности достаточно высок. Но все-таки город не находится среди той группы субъектов, где он был наибольшим. В Санкт-Петербурге в основном прирост общей смертности объясняется именно пандемией коронавирусной инфекции.
При этом он отметил, что коронавирус не стал основной причиной смертности в городе.
В течение прошлого года первые две причины летальных исходов у жителей Санкт-Петербурга остались неизменными. На первом месте количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, они составляют более 50%. Следом идут смерти от онкологических заболеваний. И далее коронавирусная инфекция, она обусловила 15,2% в структуре общей смертности.