Иномарка врезалась в пешеходов после ДТП в Санкт-Петербурге, пострадали трое

Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сегодня около 13 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen.

«В результате столкновения последняя иномарка вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии три человека получили травмы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины 1949 года рождения тяжёлое.

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Обстоятельства инцидента уточняются.