Почти половина жителей Ленобласти работали в новогодние праздники

Почти половина жителей Ленобласти — 46% — так или иначе работали в новогодние праздники, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru.

Меньше всего отдыхали сотрудники сферы продаж — 64%, студенты — 52%, также не смогли оставить работу в праздники бухгалтеры и финансисты. Реже всего работали в новогодние каникулы административный персонал.

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Говоря о настроении, в котором они вышли на работу после праздничных дней, 25% жителей Ленобласти отметили, что в плохом настроении. Это самый высокий показатель по стране среди опрошенных.