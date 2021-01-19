Жителей Ленобласти 20 января ожидает небольшой снег и до минус 16 градусов

В среду, 20 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -11…-16 °C, местами прогнозируется до -19 °C, на северо-западе -6…-11 °C. Днем столбики термометров покажут -8…-13 °C, на северо-западе до -5 °C.

Ветер ночью юго-западный 2-5 м/с, днем на западе южный, юго-восточный 5-10 м/с, на востоке переменный 2-5 м/с. На дорогах местами гололедица.