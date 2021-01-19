Финляндия не откроется для россиян, несмотря на возобновление авиасообщения

Власти Финляндии не намерены открывать границы для российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения между странами. Об этом заявили в МВД.

Сейчас ограничения на въезд в страну действуют до 9 февраля, посетить Финляндию можно только для деловых поездок и при перевозке грузов. Однако финские власти планируют продлить ограничения.

Вам будет интересно Пассажирский поток из России в Финляндию сократился на 75 % В 2020 году число пересечений россиянами границы Финляндии значительно сократилось. Все из-за ряда ограничений, постоянно действующих в стране. Пограничная служба, которая... 11.01.2021 683

Напомним, с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.