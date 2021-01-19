Ветстанцию за 190 млн рублей построят во Всеволожске

Строительство здания планируется начать в 2022 году. Клиника рассчитана на 200 посещений в смену, предоставит современные ветеринарные услуги более 50 тысячам домашних и сельскохозяйственных животных района.

Станция будет построена на месте уже существующей ветеринарной клиники на Колтушском шоссе, дом 45. Новая клиника будет в 7 раз больше, внутри расположатся приёмные, операционные, стационар, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ-диагностики, компьютерной томографии и МРТ.

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Напомним, что в 2019 году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов. В 2020 году была реконструирована ветстанция в Ломоносовском районе. Начато строительство ветеринарной лечебницы в городе Сосновый Бор и реконструкция Рощинской ветлечебницы в Выборгском районе.