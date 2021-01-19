Коронавирусный кризис бьет по покупательской способности населения, а границы по-прежнему закрыты из-за пандемии.

Магазинам финских товаров в Санкт-Петербурге грозит полное исчезновение: на фоне пандемии и кризиса клиентов не удается заманить даже акциями, скидками и распродажами. Об этом пишут «Невские Новости».

Как рассказала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, ситуацию усугубляют падение доходов населения и проблемы с поставками.