Коронавирусный кризис бьет по покупательской способности населения, а границы по-прежнему закрыты из-за пандемии.
Магазинам финских товаров в Санкт-Петербурге грозит полное исчезновение: на фоне пандемии и кризиса клиентов не удается заманить даже акциями, скидками и распродажами. Об этом пишут «Невские Новости».
Как рассказала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, ситуацию усугубляют падение доходов населения и проблемы с поставками.
«Финские товары всегда пользовались в Петербурге большим спросом. Сейчас из-за закрытия границ такие магазины могут перестать существовать. Поставки сейчас находятся в полулегальном состоянии. А вот аренда торговых площадей не изменилась. Если границу в ближайшее время не откроют, то эти магазины могут исчезнуть в Петербурге», — поделилась она.