В Ленобласть не пустили 300 тысяч куриных яиц из Франции

На российско-финлядской границе пограничники отправили обратно огромную партию куриных яиц, привезенных из Франции. Погранслужба усомнилась в качестве товара.

Управление Россельхознадзора сообщило, что 13 января на пропускной пункт «Торфяновка» прибыло 302,5 тысячи штук инкубационных куриных яиц. Партия была осмотрена пограничниками и отправлена обратно во Францию.

Как выяснилось, товар не был заверен заключением ветеринарного врача о безопасности ввозимого продукта.

«Это является нарушением указания Россельхознадзора от 05.01.2021, запрещающего ввоз в Российскую Федерацию указанной продукции из данных регионов Франции в связи с ухудшившейся эпизоотической обстановкой по инфекции, вызванной вирусами высокопатогенного гриппа птиц», — уточнили в ведомстве.