Житель Иннолово расстрелял военного и его товарища у «Берлоги» в Горбунках

Подозреваемый в нападении на военнослужащего задержан в деревне Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области 19 января.

Вам будет интересно Жительница Гатчинского района убила мужа ударом ножа в самое сердце Выясняются все обстоятельства произошедшего. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник 18 января в одном из домов на площади Манина... 20.01.2021 103

Ночью 17 января 26-летний военнослужащий и его 31-летний товарищ поссорились с посетителями кафе «Берлога» в Горбунках. Когда молодые люди уже сели в «ВАЗ-2114», в них несколько раз выстрелили из автомобиля Mazda 6 с петербургскими номерами.

Товарищ военнослужащего был ранен в плечо и поясницу. На месте происшествия нашли пять гильз и затвор пистолета «Иж». Известно, что четыре года назад подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Луге бездомный избил продавщицу за отказа бесплатно отпустить ему спиртное.