Респираторы с клапанами нельзя носить в общественных местах – врач рассказал, почему

Научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз в беседе с РИА «Новости» рассказал о том, что такие маски предназначены специально для медицинских работников.

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Маски типа N95 и FFP2/3 (с клапанами) разработаны под специфику медицинской работы. Они лучше фильтруют частицы и создают меньшую влажность, но не фильтруют выдыхаемый воздух.

Поэтому они бесполезны в контексте предотвращения распространения COVID-19. Для повседневного ношения доцент посоветовал обычную медицинскую маску.

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