Кандидат на пост главы Пентагона оценивает Россию, как «наибольший военный риск»

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин рассказал о том, какие угрозы представляет для Европейского командования США Россия.

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По мнению эксперта, наибольшую угрозу для Европейского командования Вооруженных сил США представляют российское нестратегическое ядерное оружие вкупе с военной модернизацией.

«Наибольший военный риск – агрессивное поведение России с целью подорвать европейскую безопасность, включая инвестиции в крылатые ракеты дальнего радиуса действия, подводный и киберпотенциал», – также сообщил Ллойд Остин

Со своей стороны, Россия опровергает любые обвинения Вашингтона в том, что проводит агрессивную внешнюю политику на территории Европы.

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