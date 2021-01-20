Конфликт между начальником и подчиненным закончился стрельбой в Вистино

По информации ivbg.ru, 19 января в дежурную часть обратился 32-летний житель республики Дагестан, работающий монтажником в СК «Росток».

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Около 13:00 на территории предприятия в деревне Вистино Кингисеппского района во время ссоры 50-летний старший производитель работ сначала угрожал ему пистолетом, после чего несколько раз выстрелил в воздух.

Подозреваемого оперативно задержали. При себе он имел пистолет ИЖ-79-9Т калибра 9 мм и магазин с семью патронами. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в экстренные службы позвонил 56-летний житель Кингисеппа и сообщил, что убил человека 5 минут назад в квартире дома на улице Театральной.