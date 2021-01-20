За минувшую неделю в городе зафиксировали 97 новых больных.

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад: за последний месяц число новых зараженных уменьшилось в два раза. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба местной администрации.

Так, за неделю до Нового года в Сосновом Бору зафиксировали 189 человек с положительными тестами на COVID-19. С 11 по 19 января 2021 года инфекция подтвердилась у 97 человек. При этом город не сокращал число проводимых тестов.