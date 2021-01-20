Дрозденко встретился с руководством «Невского экологического оператора»

Как сообщал ivbg.ru, Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали АО «Невский экологический оператор». Новая структура разработает и реализует единую для города и региона концепцию обращения с отходами.

Принципы деятельности в сфере обращения с отходами обсуждались на встрече руководства новой структуры и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Главным из этих принципов признан уход от складирования отходов в сторону их сортировки и переработки. Участники встречи считают неприемлемой технологию прямого сжигания. Также обсуждались критерии площадок для производств по глубокой переработке мусора.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на полигоне в Кингисеппском районе уничтожают боеприпасы с истекшим сроком годности.