В Петербурге запустят выездные прививочные пункты

На базе петербургских поликлиник начнут функционировать мобильные пункты вакцинации. В них жители города смогут получить прививку от Covid-19 без риска и очередей.

Об этом рассказали 20 января в пресс-службе Санкт-Петербурга. Ранее об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Прививочная кампания Петербурга пополняется новыми методами борьбы с болезнью. В ближайшем будущем получить прививку можно будет, не выходя дома — по городу будут работать выездные пункты вакцинации.

На данный момент в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от Covid-19. При этом, Смольный в скором времени обещает организовать работу еще 50 пунктов.