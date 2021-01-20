Появился положительный прогноз по коронавирусу в Петербурге

Хоть и предпосылок для снятия всех ограничений нет, в городе начинает складываться благоприятная обстановка, при которой через две недели вторая волна пандемии может закончиться.

В городских больницах наметилась тенденция увеличения свободных коек — сейчас их насчитывается 3346; это почти 27 % всего объема мест. Информация об этом содержится в информационной справке по противодействию COVID-19.

Также увеличивается количество привитых граждан уже двумя компонентами вакцины. Сейчас их уже 3131 человек. Вместе с тем, стало меньше фиксироваться обращений, связанных с COVID-19, а выздоровевших пациентов всё больше.

Все это говорит о постепенной нормализации ситуации с заболеваемостью. Эксперты начинают давать легкие положительные прогнозы, однако с выводами не спешат: