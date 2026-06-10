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Новости Социум

Жители Нарвы не смогут увидеть концерт в честь Дня России в Ивангороде

Жители эстонского города Нарва не смогут увидеть праздничный концерт, который пройдет в Ивангороде Ленобласти 12 июня в честь Дня России.

«На эстонскую сторону в этот день работать не будем, расположение сцены не позволяет увидеть праздник с другого берега реки. По количеству гостей из Эстонии наплыва не ожидается», - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Ивангорода.

В этот день в Ивангороде будет организован концерт, а также ярмарка и развлекательная программа для детей. Праздник состоится на Видовой площади, откуда открывается вид на Нарву и ее пограничные крепости. 

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нарва концерт Эстония Ивангород Ленобласть День России
Новости Социум

Петербург сможет запретить продажу вейпов с 2027 года

Госдума приняла закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Использовать новые полномочия субъекты РФ смогут с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, для города это решение открывает возможность самостоятельно определить подход к регулированию рынка никотиносодержащей продукции.

По его словам, в петербургском парламенте уже работает специальная группа, созданная на базе бюджетно-финансового комитета. Ее участники рассматривают разные варианты ограничений, включая полный запрет торговли вейпами.

В ближайшее время планируется провести очередное заседание группы, сообщает «Петроград». Бельский отметил, что особую обеспокоенность вызывает распространение электронных сигарет среди молодежи.

По его словам, яркий дизайн, ароматизаторы и активное продвижение делают такие устройства привлекательными для подростков и способствуют формированию никотиновой зависимости.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить из необходимости защиты здоровья граждан. Ограничения, по его словам, должны быть обоснованными, выполнимыми на практике и направленными прежде всего на снижение рисков для детей и подростков.

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