Доля свободных коек для пациентов с СOVID-19 в Санкт-Петербурге составляет 26,8% — власти

Доля свободных коек для пациентов с СOVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет 26,8%, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня для пациентов с СOVID-19 и пневмониями в 25 стационарах города развёрнуты 12 488 коек, из них свободными остаются 3346 (26,8%) коек», — говорится в сообщении.

В больницах в настоящее время находятся 9142 пациента, из них на лечении в реанимациях — 705 человек, на ИВЛ — 336 человек.

Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге составил 8%, количество госпитализаций за неделю сократилось на 10%.

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Отмечается, что Эргашев провёл совещание с руководителями комитета по здравоохранению, где поручил поддерживать свободный коечный резерв для инфекционных больных не ниже 20%.