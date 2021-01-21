Еще один стационар-трансформер могут построить в Санкт-Петербурге в 2021 году – власти

Еще один стационар-трансформер, который может быть оперативно переформатирован под приём инфекционных больных, предполагается построить в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

В конце декабря в Санкт-Петербурге открылся первый стационар-трансформер на базе госпиталя для ветеранов войн, который может принимать пациентов с COVID-19. Этот госпиталь-трансформер может переформатироваться в любое отделение, в том числе инфекционное, так как будет оборудован санитарными шлюзами и пропускниками. Здесь развёрнуты 403 койки. После завершения пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений (эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия), приёмное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек. При обычном использовании в новом корпусе госпиталя смогут принимать 302 пациента.

«Сейчас в стадии завершения проработка возможности… (в дополнение) к действующему больничному комплексу построить такой же госпиталь-трансформер по аналогии с госпиталем для ветеранов войн… Предположительно, скорее всего, он будет относиться к больнице Святого Георгия», — сказал Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, новый стационар-трансформер предполагается построить на севере Санкт-Петербурга до конца 2021 года.

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Линченко добавил, что в этом году, в частности, также планируется завершить строительство нового корпуса НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Также предполагается завершить расширение площадей детской больницы Святой Марии Магдалины и достроить детский туберкулёзный санаторий «Жемчужина».