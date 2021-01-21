Минсельхоз пытается сдержать рост цен на макароны, яйца и картофель

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства. В ведомстве подчеркивают, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет.

В Министерстве сельского хозяйства рекомендовали региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Это связано с тем, что на ситуацию с ростом цен обратил внимание Владимир Путин. Президент считает, что удорожание связано с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Кабинет министров отреагировал комплексным планом: производители и торговые сети заключили соглашение, установив предельно допустимую розничную цену на масло в 110 рублей за литр, а на сахар – 46 рублей за килограмм.

Государственная дума приняла закон о праве правительства в любой момент регулировать цены на социально значимые продукты питания. Ранее это можно было сделать только если товары за месяц дорожали на 30% и выше.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в СК хотят ужесточить уголовную ответственность для физлиц за неуплату налогов.