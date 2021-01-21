Оперштаб: за сутки в России выписаны 26 902 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 26 902 человека после COVID-19, за все время — 3 054 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 26 902 человека… За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 054 218», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 5220, в Санкт-Петербурге — 4194, в Подмосковье — 1250.