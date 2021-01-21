Рубцы на ладонях являются симптомом смертельного заболевания

По данным врачей-онкологов, в 90% случаев рубцевание ладоней связано с внутренними злокачественными новообразованиями. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Наличие рубцов с черным акантозом указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35% случаев ставится диагноз «рак желудка» и в 11% случаев – «рак легких».

Рубцы без черного акантоза могут сигнализировать о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.

Черный акантоз (Acanthosis nigricans) – это состояние, характеризующееся затемнением (гиперпигментацией) и утолщением (гиперкератозом) кожи. В местах акантоза кожа выгладит, как будто на ней есть слой темной пыли.