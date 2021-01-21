Видео: руфер ночью забрался на главную новогоднюю елку Петербурга

В ночь на 21 января неизвестный забрался на главную новогоднюю елку Петербурга на Дворцовой площади. Весь процесс он снял на камеру мобильного телефона.

Сначала он пролез через ограждения, а затем начал забираться по металлическим конструкциям, которые поддерживают ветви живого дерева. В итоге он поднялся до самой верхушки и показал открывшийся вид с высоты в 25 метров на Зимний дворец и Александрийский столп.

Напомним, что живая новогодняя ель по просьбам жителей останется на Дворцовой площади до конца января.