«Поезд Победы» сделает дополнительную остановку в Сланцах и Кингисеппе

Также передвижной музей увеличит ежедневное время работы экспозиции на один час.

Расписание работы выставки в городах Ленобласти, а также запись на экскурсии доступна на сайте ПоездПобеды.рф. С учетом продления времени работы для посетителей теперь доступны дополнительные временные слоты в интервале с 18.20 до 19.15.

Первую остановку поезд сделает в Выборге 23 января. Затем отправится в Лугу, Гатчину, Волхов, Тихвин и Сосновый Бор.

Напомним, что в поезде 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.

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