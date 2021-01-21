Врач рассказала о том, что выпадение волос – частое последствие COVID-19

Как сообщает Anews со ссылкой на дерматовенеролога, трихолога Елену Бабаеву, у переболевших COVID-19 спустя два месяца могут начать выпадать волосы.

По словам врача, это частая реакция организма на COVID-19, но этот процесс пройдет сам, а структура волос восстановится.

«Это очень частая проблема, у меня каждый день на приеме такие пациенты. Но потом это все восстанавливается, так что этим можно людей успокоить», – сообщила Елена Бабаева

Японский врач Коити Хирахата также считает выпадение волос одним из частых последствий COVID-19. По ее данным, с подобной проблемой сталкиваются 52% переболевших. Одна из причин подобной ситуации – сильный психологический стресс, который испытывают заболевшие.