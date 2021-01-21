Поезд насмерть сбил пьяную женщину в Гатчинском районе

Сообщение о смерти человека вблизи перегона станции “Гатчина — Варшавская — Сиверская” поступило в транспортную полицию 20 января около 19.00.

Установлено, что 46-летняя жительница Прибытково в состоянии алкогольного опьянения не заметила приближающийся поезд и начала переходить железнодорожные пути. В результате чего была насмерть сбита, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО. Проводится проверка.

Ранее поезд насмерть сбил пенсионера в Тосно. Мужчина в неположенном месте переходил через железнодорожные пути и не заметил поезд.