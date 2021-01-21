Ее планируют открыть в 2022 году.
В 2022 году в Сертолово собираются открыть новую общеобразовательную школу с инженерно-строительным уклоном. Как передает ГК «КВС», здание строят по федеральной программе «Стимул», оно сможет вместить 825 учеников.
В учебной программе предусмотрен проект «Из школы — в профессию», в рамках которого школьников подготовят к поступлению в престижные петербургские университеты — СПбГАСУ, Политех и Горный.
«Популяризация строительной сферы — один из важнейших наших социальных ориентиров. Сейчас профессия инженера-строителя нуждается в квалифицированных кадрах, и со временем эта ситуация будет обостряться, если ее своевременно не решать», — поделился генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко.