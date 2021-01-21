Больше 3 тысяч жителей Ленобласти привились от COVID-19

На сегодняшний день, 21 января, в Ленобласти от коронавируса привились более 3 тысяч человек, сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Всего в регион поставили почти 10 тысяч доз вакцины. Работают 25 прививочных пунктов в областных стационарах и семь мобильных бригад. Добавляется, что в ближайшее время выездную работу усилят: поступило много заявок от предприятий.

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Ранее Сергей Вылегжанин отметил, что ситуация с коронавирусом стабильна и даже наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. На сегодняшний день в регионе развернуто 3 406 коек, из них занято 2 228, то есть 35%.