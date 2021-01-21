Улицы Шлиссельбурга будут убирать за 11 миллионов рублей

Согласно тендеру, уборка Шлиссельбурга Кировского района от снега и мусора будет стоить 11 миллионов рублей (начальная цена контракта). Средства выделят из муниципального бюджета.

Проведение электронного аукциона назначено на 29 января. По техническому заданию, исполнителю необходимо в период с февраля по декабрь 2021 года подметать и собирать мусор на территории города.

Также подрядчик должен расчищать дороги от снега и обрабатывать их материалами, препятствующими образованию гололеда.

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