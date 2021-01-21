Подробности: забивший женщину отчим несколько дней хранил труп в квартире в Сестрорецке

Как сообщал ivbg.ru, раскрыто убийство женщины, обледенелый труп которой нашли в лесу возле Сестрорецка еще 25 декабря 2020 года. Стали известны подробности происшествия.

Тело находилось в нескольких метрах от лодочной станции. Его обнаружили местные жители. Экспертиза установила, что убитой было 38 лет. Ей нанесли множественные переломы, затем завернули в ткань и выбросили в водоем.

По предварительным данным, убийцей оказался отчим, а жертва – дочь его супруги. По версии следствия, нетрезвый 61-летний мужчина до смерти избил женщину. Труп пролежал в квартире несколько дней. Затем подозреваемый поместил тело в сумку и вывез на территорию лесопарка «Гагарка».

Ранее ivbg.ru сообщал о том житель Лодейного Поля угрожал застрелить тещу. У него нашли и оружие, и патроны, но ответит перед законом он только за патроны.