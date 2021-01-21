Директор Монрепо прокомментировал недовольство жителей о платном входе в парк

В последнее время жители Выборга в социальных сетях обсуждают платный вход в парковую зону «Монрепо». И.о. директора парка поделился собственным мнением на этот счет.

«Парк – это не место массовых гуляний, не увеселительное место. По сути, Монрепо – это объект культурного наследия в виде паркового ландшафта и территория музея-заповедника. В мире есть сложившаяся практика бесплатного посещения музеев местными жителями. И мы, конечно, рады видеть местных жителей и готовы пускать их бесплатно, но не всех подряд, а только наших друзей» — отметил Александр Смирнов

Чтобы стать так называем «другом» парка, необходимо быть участником «Клуба друзей Монрепо». Им может быть любой житель Выборгского района. Для этого нужно передать в парк свою фотографию, заявление о желании принять членство клуба. После этого у выборжан появится возможность посещать парк бесплатно.

Также отмечается, что с 2021 года бесплатный вход в парк будет проводиться раз в месяц – каждый второй четверг.