В Петербург прибудет большая партия вакцины «Спутник V»

В феврале ожидается поступление крупной партии отечественной вакцины от коронавируса. Минздрав и Александр Беглов решают, сколько именно поступит в Северную столицу.

«Сейчас договариваемся с Министерством здравоохранения о том, какое количество будет поставлено в январе и феврале в наш город», — уточнил Беглов.

Отметим, что 21 января в город была очередная поставка препарата — 62550 доз вакцины «Спутник V».