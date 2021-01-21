В Петербург прибудет большая партия вакцины «Спутник V»

Автор: Анастасия Щербакова
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В феврале ожидается поступление крупной партии отечественной вакцины от коронавируса. Минздрав и Александр Беглов решают, сколько именно поступит в Северную столицу. 

«Сейчас договариваемся с Министерством здравоохранения о том, какое количество будет поставлено в январе и феврале в наш город», — уточнил Беглов.

Отметим, что 21 января в город была очередная поставка препарата — 62550 доз вакцины «Спутник V».

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20.01.2021 127
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