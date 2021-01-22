В Волхове открывается лыжная база

Компания «Фосагро» сделала подарок для жителей и гостей Волхова — новую лыжную базу «Добро пожаловать в Лыжбург». В новом здании находится прокат лыж, тренерские и раздевалки.

Открытие состоится уже в эту субботу, 23 января. В этот день пройдут соревнования по лыжным гонкам среди сильнейших лыжников из Сясьстроя и Новой Ладоги. А жителей и гостей Волховского района будут ждать «Городские зимние игры».

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Сейчас на базе есть трасса, которую готовят местные спортсмены. Однако уже готовится проект круглогодичной лыже-роллерной трассы. С нового года объявлен набор в лыжную секцию для детей и взрослых.