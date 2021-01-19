Хоккей, гимнастика, кудо: в Ленобласти любой найдет себе спорт по душе

На территории 47 региона работает свыше тысячи бесплатных спортивных секций для детей и взрослых.

Скалолазание, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, каратэ, бадминтон, фехтование, спортивное ориентирование, шахматы, бокс, брейк-данс, теннис и многое другое доступно для ленинградцев всех возрастов и любого уровня подготовки.

Для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья доступны ЛФК, плавание, северная ходьба, иппотерапия, легкая атлетика, городки и фитнес, а также пауэрлифтинг, настольный теннис, футбол, шахматы и многое другое.

Ознакомиться со списков всех кружков и секций можно по ссылке.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.