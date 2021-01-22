По информации ivbg.ru, 21 января в полицию Выборгского района обратилась 63-летняя жительница поселка Приветнинское. Ее обокрал лжесотрудник банка.

На мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из известных баков. Мошенник сообщил женщине, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее банковского счета.

Чтобы защитить сбережения, якобы необходимо перевести их на «безопасный счет». Пенсионерка поверила мошеннику, сняла в отделении банка более 3,5 млн рублей и перевела их на счет, продиктованный злоумышленником.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как лжесотрудник банка украл 110 тысяч рублей у пенсионерки из Лодейного Поля.