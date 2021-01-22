Около 2 тысяч жителей Ленобласти переедут из аварийного жилья в 2021 году

В Ленобласти до конца года в новые квартиры переедут около 2 тысяч жителей аварийных домов.

Часть жилья для будет приобретена на вторичном рынке, а остальные квартиры жители Ленобласти получат в шести новых многоквартирных домах. Их строительство идет по графику и завершится в этом году.

Напомним, в 2020 году Ленобласть приступила к реализации второго этапа программы расселения аварийного фонда. План первого этапа был выполнен на 100%: новое жилье взамен аварийного получили 1,5 человек.

Добавляется, что до 1 сентября 2025 года регион переселит 15,5 тысяч человек из 1064 аварийных домов общей площадью 237 тысяч “квадратов”.