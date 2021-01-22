Жители Ленобласти проигнорировали призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, информация о которых распространяется в Интернете и социальных сетях.

В регионе активности сторонников блогера Алексея Навального не зафиксировано, как и протестных призывов в чатах населенных пунктов. Жители не собираются выходить на несанкционированные митинги, сообщает Online47 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Была информация, что в Никольском четверо подростков пытались договориться о выезде на незаконные протестные акции в Петербург, но все их попытки не увенчались успехом. С ними была проведена разъяснительная беседа.

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Правоохранителей призывают родителей несовершеннолетних не пускать детей на протесты, так как сейчас очень важно защитить их от втягивания в деструктивные действия и участия в массовых мероприятиях.

К тому же полиция будет незамедлительно реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.