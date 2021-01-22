«Мое сердце разбито»: киберспортсмен завершил карьеру из-за травмы пальца

Профессиональный геймер и киберспортсмен Томас Папаратто, игравший под ником ZooMaa, завершил свою карьеру в 25 лет из-за травмы большого пальца и кисти.

Папаратто выступал в дисциплине Call of Duty.

«Мое сердце разбито, я бросаю игру, которой отдал душу, сердце и восемь лет своей жизни. У меня наворачиваются слезы, когда я это пишу, но другого выхода нет», – сообщил Томас Папаратто

Он объяснил, что несколько лет назад у него уже были проблемы с пальцем и кистью. Тогда ему понадобилась операция и «много сил, чтобы восстановиться».

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