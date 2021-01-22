С начала года в Ленобласти пограничный контроль нарушили более 200 раз

Большинство нарушителей — граждане иностранных государств, которые находились в пограничной зоне без разрешительных документов.

Так, 20 января сотрудники пограничного управления задержали 21 гражданина СНГ, у которых не было документов соответствующих разрешительных документов. Всех их выдворили за пределы пограничной зоны и привлекли к административной ответственности. Они должны будут заплатить штраф на общую сумму более 14 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ в России.