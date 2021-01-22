Как выяснилось, сроки ее открытия зависят от самого футбольного клуба и от Метростроя, который должен исправить некоторые недочеты.

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин рассказал о дальнейшей судьбе станции метро «Зенит», которая не работает с весны прошлого года. Об этом пишет «Петербургский дневник».

По словам Козина, футбольный клуб продолжает вести переговоры с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры — они обсуждают новый дизайн станции и необходимые расходы.

Сроки открытия также зависят от того, насколько быстро генподрядчик — ОАО «Метрострой» — устранит ряд недочетов.