Ветерана из Сестрорецка поздравили со 105-м Днем рождения

Автор: Сергей Агутин
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В Сестрорецке 22 января со 105-м Днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Прокофьевича Рослякова.

У дома ветерана военнослужащие организовали концерт. В нем приняли участие гвардейская мотострелковая Красносельская бригада, а также артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО. Были сделаны 105 залпов в воздух из стрелкового оружия.

Валентин Прокофьевич выразил благодарность участникам парада.

«Я прожил долгую жизнь и пережил вместе со страной пережил все трудности, с которыми она столкнулась за это столетие. Всю жизнь я стремился и делал так, чтобы было хорошо для нашей Родины», – сказал Валентин Прокофьевич
Валентин Прокофьевич
Фото: topspb.tv
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