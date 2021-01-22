В Сестрорецке 22 января со 105-м Днем рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Прокофьевича Рослякова.

У дома ветерана военнослужащие организовали концерт. В нем приняли участие гвардейская мотострелковая Красносельская бригада, а также артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО. Были сделаны 105 залпов в воздух из стрелкового оружия.

Валентин Прокофьевич выразил благодарность участникам парада.