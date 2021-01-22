Видео: ДТП из восьми автомобилей произошло у Орехово – на «Сортавале» затруднен проезд

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: на 46 километре автодороги А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области 22 января около 18:30 произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет. Затруднен проезд в сторону Приозерска. Очевидцы считают, что из-за одной свободной полосы может собраться значительная пробка.

«Занят средний ряд, правый ряд. Свободна левая полоса, узкая. Грузовикам не пройти. Стоять 40 минут», – сообщают очевидцы

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в какой-то момент пробка достигала трех километров.